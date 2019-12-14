2019/12/14 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مؤسسة العراق للإعلام صادق الموسوي، اليوم السبت، عن توصل المتظاهرين الى طرح مرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي الذي صوت البرلمان مؤخرا على قبول استقالته.وكتب الموسوي في تغريدة نشرها بمنصة “تويتر”: وأخيراً توصلَّ المتظاهرون لترشيح شخصياتهم لمنصب رئيس الوزراء ..اختاروا من ترونه مناسباً ..وللعلم الاتفاق على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ساحات الاعتصام.. خمسة مرشحين لخلافة عبد المهدي وانهيار الاتفاق بتكليف السوداني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من ساحات الاعتصام.. خمسة مرشحين لخلافة عبد المهدي وانهيار الاتفاق بتكليف السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).