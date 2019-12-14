قتل الاسلام بالعقل الجمعي

2019/12/14 | 19:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي

يعد تقرير مؤسسة (RAND) البحثية الصهيوأميركية الذي اصدرته عام 2007 انقلابا جوهريا على الاسس التي اعتمدتها هذه المؤسسة لوضع دراساتها حول الاسلام والمسلمين .

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