القوة الجوية يتحدى المصاعب أمام مولودية الجزائر

2019/12/14 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل القوة الجوية العراقي إلى الجزائر، تحضيرا لمواجهة مضيفه مولودية الجزائر، في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بعدما انتهت مباراة الذهاب في أربيل بالتعادل السلبي.

قال المدرب المساعد، لؤي صلاح: “الفريق عاني من توقف الدوري المحلي، وبالتالي لجأ الجهاز الفني لإيجاد بدائل”.

وتابع: “كثفنا التدريبات في بغداد، كما خضنا عددا من المباريات التجريبية، وأكملنا التحضيرات في معسكر قصير بتونس”.

وواصل: “المولودية فريق كبير، وله سمعته على المستوى العربي والإفريقي، لكن هذا لا يعني أن فريقنا سيدخل المباراة رافعا الراية البيضاء، بل على العكس نملك الثقة الكاملة لكي نكون ندا، وسنقاتل من أجل بطاقة المرور إلى ربع النهائي”.

ومن جانبه، قال المحترف السوري زاهر ميداني: “القوة الجوية له شخصيته، وسبق أن توج بألقاب آسيوية ومحلية، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وبالتالي نسعى لقول كلمة الفصل أمام المولودية”.

وتابع: “الفريق الجزائري على أرضه وبين جمهوره ليس بالسهل، ولا يمكن الاستهانة بقدراته، والمراهنة فقط على حماسنا”.

وشدد ميداني على ضرورة تجاوز المشاكل، التي عانى منها فريقه نتيجة توقف الدوري المحلي، معتبرا أن القوة الجوية يملك مؤهلات، تمنحه الفرصة لتجاوز المولودية والتقدم أكثر في البطولة.

وقال قلب دفاع القوة الجوية، ميثم جبار: “مهمة الأندية العراقية بالمجمل صعبة، للظروف التي تعيشها في ظل توقف الدوري، لكن اللاعب العراقي يتحدى المصاعب”.

وواصل: “نتيجة الذهاب وضعت المباراة أمام احتمالات مفتوحة، لكننا سندخلها بخيار وحيد هو الفوز، من أجل تأكيد الجدارة بالانتقال إلى ربع النهائي”.

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