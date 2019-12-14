باسم قاسم يقر بصعوبة مهمة الزوراء في الملحق الاسيوي

2019/12/14 | 19:56 - المصدر: الصباح

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بغداد/علي الباوي

اكد مدرب الزوراء الكروي صعوبة مهمته امام فريق بودنيوكور الاوزبكي ضمن منافسات الملحق الاسيوي المؤهلة الى دوري ابطال القارة الصفراء العام المقبل، في الوقت الذي وصف فيه المدرب السلوفيني كاتانيتش بأنه لم يضف شيئا للاداء العام لمنتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجة.

وقال باسم قاسم في تصريح خص به " الصباح الرياضي" ان مهمة الزوراء في الملحق الاسيوي لا تخلو من الصعوبة اذا لم تكن مستحيلة، عازيا الاسباب للعديد من المعوقات التي تواجه النوارس في الفترة الحالية، لافتا الى ان توقف منافسات الدوري وعدم خوض المباريات التجريبية فضلا عن ضعف تواجد اللاعبين في الوحدات التدريبية والضائقة المالية التي تعصف بالنادي ستؤثر سلبا في مستوى الفريق في رحلته المقبلة الى اوزبكستان.

واشار الى انه على الرغم من مطالبة الجماهير الزورائية بتحقيق نتيجة ايجابية في بداية مشواره في الملحق الاسيوي الذي يعد مطلبا مشروعا، الا ان الامور لا تسير على مايرام، موضحا بان سر نجاح اي فريق في معظم المنافسات لا ياتي من فراغ وانما بتعاون الجميع، لافتا الى ان عدم خوض الوحدات التدريبية بانتظام لعناصر الفريق لاسباب عديدة ابرزها مشاركة بعضهم مع المنتخب الوطني والاولمبي ادى الى ضعف التفاعل بينه وبين اللاعبين الذي يعد من الاشياء التي يجب توفرها قبل دخول الفريق الى المنافسات.



واضاف انه يأمل ان يتمكن هو ولاعبوه من تقديم اداء يعكس عراقة الفريق الابيض، على الرغم من ان المنافس يمتلك العديد من المحترفين الروس والاوكران فضلا عن كونه مستقرا فنيا وتدريبيا.

وبشأن المستوى الذي ظهر به منتخبنا الوطني خلال التصفيات المزدوجة وبطولة الخليج الاخيرة التي ودعها الاسود من الدور نصف النهائي بقيادة السلوفيني كاتانيتش، اشار الجنرال الى ان المدرب الاجنبي لم يضف شيئا للمنتخب او اللاعبين، موضحا ان النتائج التي حققها المدرب المحلي خلال البطولات السابقة لا تقل اهمية عن النتائج المتحققة بعهدة كاتانيتش، لافتا الى ان الاداء العام للاسود ظل على حاله.

واضاف أنه على الرغم من تصدر المنتخب لفرق المجموعة في التصفيات المزدوجة الا انه غير متفائل بهذا الفريق بالوصول بعيدا فيها، عازيا ذلك الى الطريقة العقيمة التي يلعب بها السلوفيني، وتمنى من كاتانيتش تغيير الاسلوب والخطة التي يدخل بها المباريات واللعب حسب الظروف التي تقتضيها.

وختم حديثه بانه يتمنى للاسود مواصلة المشوار والذهاب بعيدا واسعاد الجماهير العراقية التي تنتظر منهم الكثير.

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