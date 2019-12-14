ألمانيا تعلن فتح أبوابها لـ

2019/12/14 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر صحفية ألمانية، اليوم السبت، بأن الحكومة في برلين ترى أن البلاد ستعتمد خلال الأعوام المقبلة على نحو متزايد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي.

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