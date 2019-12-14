فينالدوم قد لايسافر مع ليفربول لقطر

2019/12/14 | 19:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد يورغن كلوب أنه ينتظر تقييم الجهاز الطبي لليفربول لحجم الإصابة التي تعرض لها جيني فينالدوم اليوم في مباراة الريدز ضد واتفورد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج على إثرها من الملعب في الدقيقة 59.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء المباراة، قال المدرب الألماني: "لقد تعرض لإصابة عضلية، وهذا كل ما نعرفه في الوقت الحالي.



لا أفكر الآن في ما إذا كان سيسافر مع الفريق إلى قطر، فما يشغلني هو معرفة حجم الإصابة".

وأضاف: "بالطبع، لا يتمنى أي لاعب أن يتعرض للإصابات العضلية، والكثير من الفرق الأخرى عانت من نفس الشيء.



هذا هو واقع الأمر وعلينا التعامل معه.



ربما نعرف المزيد عن حجم الإصابة غدًا".

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