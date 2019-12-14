النيابة السودانية: البشير قد يواجه عقوبة الإعدام حال إدانته في إطار قضايا أخرى بينها القتل العمد

2019/12/14 | 19:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

أعلنت النيابة السودانية أن الرئيس المعزول للبلاد، عمر البشير، ينتظر محاكمة في إطار قضايا أخرى قد يواجه حال إدانته بها عقوبة الإعدام.

يتبع...

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