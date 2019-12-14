2019/12/14 | 19:57 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخبارية اكد عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، اليوم السبت، ان المجتمع الدولي سيحتقر المتظاهرين حينما تمرر الكتل السياسية مرشح رئاسة الوزراء.الشيخ علي تسأل في...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي لـ "المتظاهرين": سيحتقركم المجتمع الدولي حينما تختار الكتل السياسية مرشح رئاسة الوزراء ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي لـ "المتظاهرين": سيحتقركم المجتمع الدولي حينما تختار الكتل السياسية مرشح رئاسة الوزراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).