2019/12/14 | 19:57 - المصدر: الوكالة الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد - الاخبارية اكد عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، اليوم السبت، ان المجتمع الدولي سيحتقر المتظاهرين حينما تمرر الكتل السياسية مرشح رئاسة الوزراء.الشيخ علي تسأل في...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي لـ "المتظاهرين": سيحتقركم المجتمع الدولي حينما تختار الكتل السياسية مرشح رئاسة الوزراء ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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