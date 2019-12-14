" الاسد الفرنسي " يقود الهلال للمربع الذهبي في مونديال الاندية

2019/12/14 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتغلب الهلال السعودي على الترجي التونسي بهدف دون رد ، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة التي اقيمت على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة .وسجل هدف المباراة الوحيد، النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 73.وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر الحكم التشيلي، روبرتو توبار، البطاقة الحمراء لمدافعه محمد كنو في الدقيقة 86، لحصوله على إنذارين.وبهذا الفوز، سيلتقي الهلال مع فلامنغ البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الاندية

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