علاوي: حصر السلاح المنفلت هو الحجر الأساس لبناء الدولة المدنية

2019/12/14 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا زعيم ائتلاف الوظنية اياد علاوي، اليوم السبت، على ضرورة حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة كونه "الحجر الاساس" في بناء الدولة المدنية، مشدداً على ضرورة ابعاد الاجهزة الامنية عن المحاصصة وبنائها وفق اسس مهنية.وقال علاوي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "مع بدء الحراك الجماهيري السلمي للمطالبة باصلاح المنظومة السياسية وانهاء سياسة المحاصصة والقضاء على الفساد، ظهرت بشكل واضح العديد من التداعيات السلبية للاسس الخاطئة التي بنيت عليها العملية السياسية، ولعل في مقدمة ذلك ملف السلاح المنفلت".وشدد على ضرورة "الابتعاد عن المحاصصة وبناء الأجهزة الامنية وفق اسس مهنية"، معتبرا ان "تبني هذه الطروحات من قبل المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات يعكس وعياً متصاعداً وهو ما يجب ان يحصل ان اردنا عراقاً لكل العراقيين". وأكد علاوي على ضرورة "حسم هذا الملف بالسرعة القصوى ودون مماطلة او تسويف، كونه الحجر الاساس في بناء دولة مدنية تمهيداً لمكافحة الفساد والمحاصصة وبقية الافات التي تعصف بالعملية السياسية".

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