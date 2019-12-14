دورتموند يتلاعب بماينز في الدوري الألماني

2019/12/14 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تلاعب بوروسيا دورتموند بمضيفه ماينز، وهزمه برباعية دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الألماني.

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