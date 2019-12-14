النيابة السودانية: البشير قد يواجه عقوبة الإعدام حال إدانته بقضايا أخرى

2019/12/14 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلنت النيابة السودانية أن رئيس البلاد المعزول، عمر البشير، ينتظر محاكمة في إطار قضايا أخرى قد يواجه حال إدانته بها عقوبة الإعدام.

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