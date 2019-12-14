2019/12/14 | 20:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس لجنة المسابقات ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، أن اتحاد الكرة لن يناقش اي مقترحات بشأن استئناف مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، إلا بعد نهاية التظاهرات وتحقيق مطالبهم.وتوقف الدوري العراقي الممتاز، مطلع شهر تشرين الاول الماضي بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد والمحافظات الجنوبية.وقال جبار في حديث للسومرية نيوز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة العراقي: لا نقاشات حول استئناف الدوري إلا بعد انتهاء التظاهرات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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