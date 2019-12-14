2019/12/14 | 20:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات الحشد الشعبي، السبت، القبض على ثلاثة اشخاص يتاجرون بالمخدرات وبحوزتهم 15 غرام من مادة الكريستال في محافظة نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن استخبارات الحشد الشعبي واستخبارات اللواء (30 ) التابع الى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وبالتعاون مع مديرية مكافحة مخدرات نينوى تمكنت من القاء القبض على ثلاثة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يلقي القبض على ثلاثة متجارين بالمخدرات بحوزتهم 15 غرام من الكريستال في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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