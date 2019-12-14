العثور علي تمثال ملكي علي هيئة ابي الهول بتونا الجبل

2019/12/14 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي كشفت البعثة الأثرية المصرية برئاسة/ سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي أثار ملوى، علي تمثال ملكي صغير الحجم علي هيئة أبي الهول، و ذلك اثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا.و اوضح جمال السمسطاوي مدير عام اثار مصر الوسطي ان التمثال مصنوع […]

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