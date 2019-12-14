وزير الاثار يتفقد متحف شرم الشيخ

2019/12/14 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – شرم الشيخ – وليد الرمالي علي هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ لحضور منتدي شباب العالم، توجه الدكتور خالد العناني وزير الاثار الي متحف شرم الشيخ لتفقد اخر مستجدات الأعمال بالمتحف تمهيدا لافتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة ليصبح بذلك اول متحف للاثار و مركز للحضارات ووجهة ثقافية و سياحية للمدينة.رافقته خلال الجولة الدكتورة […]

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