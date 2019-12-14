عبد علي عوض - قَص الذراع ألإقتصادي للدولة ألعميقة.. من ثِمار ثورة الشباب السلمية!

2019/12/14 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_علي_عوض لربما إستطاعت أنظمة بعض ألدول ألقضاء على ألدولة ألعميقة/ سلطة ألظل ألتي تعني ألوقوف بالضد من نهوض جميع قطاعات ألإقتصاد الوطني وبألتالي يبقى إقتصاد البلد ضعيفاً إستهلاكياً غير إنتاجي/، لكن كانت ولا تزال وستبقى تلك الدولة ألعميقة في الولايات المتحدة ألأمريكية ألمتمثلة بطبقة ألأوليغارشية( الصناعية – المصرفية) ألتي تمتلك القدرة على إدارة شؤون البلد داخلياً وخارجياً، وهي ألتي تقرّر مَنْ يكون رئيساً لأم......

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