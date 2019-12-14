2019/12/14 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدّد الإشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب الشورجة ناشطون لـ (الزمان) : محاولات تشويه الحراك الشعبي متوقّعة من المندسين بغداد – قصي منذر واصل الحراك الشعبي في بغداد والمحافظات، التظاهر في ساحات الاحتجاج للضغط على الطبقة السياسية بأجراء انتخابات مبكرة بعد ايجاد قانون عادل يسمح للوطنيين الوصول الى مركز القرار في الدولة ، واغلقت […]

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