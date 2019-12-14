2019/12/14 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم : بدء خطة قبول الطلبة الإحتياط بالكليات الأهلية بغداد – الزمان دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الذين ظهرت أسماؤهم كاحتياط بالقبول في الكليات والجامعات الاهلية إلى التوجه لمراكز الارشاد لتفعيل القبول.واشارت دائرة التعليم الجامعي الاهلي بالوزارة في بيان امس ان (الوزارة كانت قد منحت مهلة اسبوع للطلبة المقبولين كاصلاء في الكليات […]

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