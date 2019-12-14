2019/12/14 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران ترد على إتهامات واشنطن بشأن إستهداف قواعدها في العراق طهران – رزاق نامقي واشنطن – مرسي ابو طوق ردت وزارة الخارجية الإيرانية على الاتهامات الأمريكية التي تحمل طهران المسؤولية عن هجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في العراق بالإضافة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجوم أرامكو في السعودية.وقال المتحدث باسم الخارجية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترد على إتهامات واشنطن بشأن إستهداف قواعدها في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران ترد على إتهامات واشنطن بشأن إستهداف قواعدها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).