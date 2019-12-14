شؤون الاقاليم تدعم منتخب «الشباب والرياضة» في تحضيراته لكأس الوزارات

2019/12/14 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات: بدا منتخب وزارة الشباب والرياضة تحضيراته للمشاركة في بطولة كاس الوزارات بنسختها الخامسة التي تشرف على تنظيمها الوزارة /دائرة التربية البدنية، للمدة من ٢٠ كانون الاول الحالي ولغاية ١٠ كانون الثاني المقبل.المعاون الاداري لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات الدكتور ميثم حسين تفقد تدريبات الفريق، مشيدا بمعنويات اللاعبين وملاكهم التدريبي المؤلف من ...

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