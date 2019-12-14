همام طارق يخطف قلوب جماهير «الدراويش»

2019/12/14 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: استطاع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الاسماعيلي المصري، همام طارق، ان يخطف قلوب مشجعي فريقه المصري بعد الاداء الملفت للانظار خلال مباريات الفريق الاخيرة في البطولة العربية والدوري المصري الممتاز.النجم العراقي انتقل الى صفوف الاسماعيلي في الرابع من شهر آب الماضي، ومنذ ذلك الوقت بدأ مستواه بالتصاعد تدريجياً من ...

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