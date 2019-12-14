الوثبة وضدها النوعي

2019/12/14 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما جرى يوم الخميس المصادف 12/12/2019 في ساحة الوثبة، وبغض النظر عن سيل الروايات التي تناولت ذلك الحدث المشين وفقاً لزوايا النظر الخاصة بها؛ يعد ردة قيمية واخلاقية تعيد للاذهان نوع وطبيعة التحديات الفعلية التي أخفق العراقيون جميعاً في مواجهتها، أي ذلك الارث من ترسانة الاحقاد والاجرام والممارسات المدججة بكل انواع الخسة والدونية، والذي مثلت ...

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