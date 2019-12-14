محلل سياسي لـ

2019/12/14 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد المحلل السياسي، حيدر البرزنجي، اليوم السبت، أن العقوبات الأميركية البائسة على الرموز الوطنية دليل على غباء سياسة واشنطن.

وقال البرزنجي في حديث متلفز

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