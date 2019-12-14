محافظ المثنى ينفي تعطيل الدوام الرسمي يومي الاحد والاثنين

2019/12/14 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

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نفى محافظ المثنى، احمد منفي،اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين المقبلين.

وذكر المحافظ في تنويه له عبر صفحته الرسمية في ’’فيسبوك’’، ان

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