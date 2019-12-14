2019/12/14 | 20:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة، سانا مارين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ملقين الضوء على جمالها وعمرها البالغ 34 عاما لتصبح أصغر قادة العالم سنا.ولم يقتصر الأمر على مارين وحدها، إذ أنها اختارت خمس نساء في تشكيلتها الحكومية أربعة منهم تحت سن الـ35 عاما، الأمر الذي تصدر عناوين الصحف العالمية وكان أرضا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جمال رئيسة وزراء فنلندا الجديدة يثير تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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