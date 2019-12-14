قانون الانتخابات.. بنود تصطدم بعقبات قانونية والتوافق رهن التصويت

2019/12/14 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل اجتماعات الكتل السياسية لمناقشة النقاط الخلافية في قانون الانتخابات ، الذي يعده كثيرون أهم بوابة للاصلاح واستجابة للحراك الجماهيري ومطالبه المشروعة .

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