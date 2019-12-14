برشلونة يتعادل مع سوسيداد ويمنح الريال فرصة الصدارة قبل الكلاسيكو

2019/12/14 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) خلال مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليجا.

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