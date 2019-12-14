خبير قانوني: عامل متغير يدخل على خط جلسات البرلمان.. ويكشف عن شكوك

2019/12/14 | 21:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف الخبير القانوني، احمد العنزي، عامل متغير دخل على خط جلسات البرلمان وشكوك حوله.

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