ناشط مدني: ترشيح رئيس الوزراء ليست من مسؤوليتنا

2019/12/14 | 21:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد الناشط المدني، علي الزركاني، ان ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء ليست من مسؤوليتنا.

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