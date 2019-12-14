تحالف القوى: ردود الافعال غير المسؤولة ضد الشخصيات العربية تسيء لعلاقات العراق مع عمقه العربي

2019/12/14 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حذر تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، من أن "الردود الانفعالية" تجاه رموز وشخصيات ...





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