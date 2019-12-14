الحكيم: ليس لدينا أي مرشح لرئاسة الوزراء ونحن مع خيار الشعب

2019/12/14 | 21:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، بأن التيار ليس لديه أي مرشح لرئاسة الوزراء، مبيناً بأنه مع خيار أبناء الشعب.

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