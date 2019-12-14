ظريف يجتمع مع الفياض ويبحثان تطورات الاحداث بالعراق في الدوحة

2019/12/14 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ذكرت وسائل اعلام ايرانية ان وزير خارجية بلادها محمد جواد ظريف التقى اليوم السبت مستشار الامن القومي العراقي فالح الفياض.وقالت وسائل الاعلام ان اللقاء الذي جمع ظريف والفياض جرى على هامش منتدى الدوحة 2019.واشارت الى تلك الوسائل الى ان الجانبين بحثا في احدث تطورات الاحداث في العراق.يشار الى ان العاصمة بغداد […]

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