محتجون يحرقون منزل محمد السوداني في ميسان

2019/12/14 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت وسائل إعلام مقربة من دولة القانون عن إضرام النيران بمنزل المرشح لرئاسة الوزراء يوم السبت في محافظة ميسان.وقالت نقلاً عن مصادر لم تسمها: “انه تم حرق منزل السوداني بحي الحسين بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان”.وبحسب تلك المصادر فإن النيران وصلت إلى المنزل بالكامل.

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