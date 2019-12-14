شاهد..  إعتذار مسيحي من ساحة التحرر يتعلق برأس السنة الميلادية

2019/12/14 | 21:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصوراً لموكب مسحي حمل القائمون عليه لافتة كتب عليها اعتذار عن الاحتفال برأس السنة الميلادية ومولد السيح المسيح بسبب أحداث التظاهرات واكراما لدماء الشهداء الذين سقطوا اثناء الاحتجاجات.

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