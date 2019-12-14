2019/12/14 | 21:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العديد من مناطق واحياء كربلاء المقدسة، السبت، نداءات في المساجد تدعو الطلبة الى العودة للمدارس.وقال مصدر، ان “عددا كبيرا من مناطق كربلاء لاسيما في الاقضية والنواحي شهدت اطلاق نداءات من خلال المساجد تدعو اولياء الامور الى حث ابنائهم للعودة يوم غد الى مقاعد الدراسة”.واضاف ان “النداءات في المساجد جاءت بعد عدة حملات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساجد كربلاء المقدسة تحث الطلبة للعودة الى المدارس وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساجد كربلاء المقدسة تحث الطلبة للعودة الى المدارس) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساجد كربلاء المقدسة تحث الطلبة للعودة الى المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).