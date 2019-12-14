يونس محمود:اتحاد الكرة يتحجج بالتظاهرات لالغاء الدوري الممتاز

2019/12/14 | 21:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النجم الدولي السابق، يونس محمود، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم يتحجج بالتظاهرات من اجل الغاء الدوري العراقي الممتاز.وقال محمود في تصريح صحفي إنه “دائما ما يهدد اتحاد الكرة بالايقاف الدولي في اي خطر قد يصيبهم شخصيا ولكنهم اليوم هم من جَمد الكرة العراقية من خلال ايقاف الدوري، وهذا يعطي انطباعا ان الاتحاد لا

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