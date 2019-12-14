محافظ المثنى يعلن المباشرة بتأهيل شوارع قضاء الرميثة

2019/12/14 | 21:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/ الغد برس:

أعلن محافظ المثنى احمد منفي جودة، اليوم السبت، عن مباشرة الشركة المنفذ لتأهيل شوارع وأرصفة قضاء الرميثة باعمالها بصورة فعلية.

وقال جودة في في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الشركة المنفذة لإعادة وتأهيل شوارع الرميثة من أكساء للشوارع وارصفة وأنارة وجزرات وسطية، باشرت اعمالها فعلياً في الرميثة بعد توجيهات اصدرناها سابقا إليها".

واضاف ان "المشروع المقبل في الرميثة سيشمل غالبية مناطق القضاء الواقع شمال المحافظة".

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