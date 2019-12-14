2019/12/14 | 21:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض معدل القبول في المجموعة الطبية بالكليات الاهلية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الوهمية التي تدعي الانتساب للوزارة بشأن تخفيض معدل التقديم على كليات المجموعة الطبية الاهلية عار عن الصحة".

واضافت ان "دائرة التعليم الجامعي الاهلي اكدت ان خبر تخفيض المعدل الى ٨٢ هو خبر عارٍ عن الصحة وكاذب وان معدلات القبول في الكليات الطبية وبقية الكليات في التعليم الجامعي الاهلي مازالت ضمن الخطة الرسمية والتي اعلنتها الوزارة سابقاً".

ولفتت الى انه "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنوه الى ضرورة استقاء الاخبار من المواقع الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تنفي تخفيض معدل القبول في المجموعة الطبية بالكليات الاهلية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تنفي تخفيض معدل القبول في المجموعة الطبية بالكليات الاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).