ليفربول يخطط لضرب برشلونة

2019/12/14 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت تقارير إعلامية، بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، دخل في حسابات فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل ضمه من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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