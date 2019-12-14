نائب عن سائرون لرئيس الجمهورية: موقفك مشرف لكن نرفض ترشيح رئيس وزراء متحزب

2019/12/14 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن ائتلاف سائرون، امجد العقابي، رفض الائتلاف لترشيح رئيس وزراء متحزب.

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