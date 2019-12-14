محمد شياع السوداني.. قف.. عبد المنعم الأعسم

2019/12/14 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عبد المنعم الأعسم: عشرات الالوف من المصانع والمشاريع الوطنية توقفت على يديك، فأي دولة ستبني؟.لو لم تكن استقالتك من حزب الدعوة وتحالف دولة القانون واعلان انتمائك للعراق اولا، موصولة بشرط اختيارك رئيسا لحكومة جديدة، لكـُنّا قد رحبنا بالخطوة، على انها تحوّلٌ في البصيرة وانحيازٌ سديدٌ لهبّة الملايين نحو التغيير، فيما يدفعنا للريبة حيال […]

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