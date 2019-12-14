2019/12/14 | 22:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} احتج لاعبو برشلونة على حكم لقاء الفريق أمام ريال سوسيداد في الدقائق الأخيرة مطالبين بضربة جزاء بعد مسك دييغو لورينتي لقميص جيرارد بيكيه ومنعه من الوصول إلى الكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل حُرمت برشلونة من ركلة جزاء صحيحة اليوم؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل حُرمت برشلونة من ركلة جزاء صحيحة اليوم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).