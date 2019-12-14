التميمي تنفي ما نشر في حساب مزور حول حسم ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء🔻

2019/12/14 | 22:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الإعلامي للنائبة ماجدة التميمي ما تداوله وسائل الإعلام من خلال نشره لتغريدة من حساب مزور حول حسم ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.وبين المكتب الاعلامي الى“وجود […]

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