إليسا تعلن تعافيها من مرض «السرطان» تماماً

2019/12/14 | 22:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكالات / الصباح

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تعافيها الكامل من مرض «سرطان الثدي»، الذي عانت منه منذ العام الماضي، وذلك بعد رحلة علاج وجلسات في الخارج.

وقالت إليسا، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مسرح الأوبرا بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، إنها خاضت رحلة علاجها كاملة، مبينًة أنها ستتواجد على الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.

وفاجأت إليسا الجمهور بإعلان موعد طرح ألبومها المقبل، حيث قالت إنها تواصل التحضيرات، وتسجيل الأغاني هذه الفترة، على أن يتم طرح ألبومها الجديد خلال عيد الفطر المقبل، وسيتضمن 4 أغانٍ باللهجة اللبنانية، وستكون باقي أغنيات الألبوم باللهجة المصرية.

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