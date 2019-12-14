2019/12/14 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

دعا عضو مجلس ديالى المنحل، حقي الجبوري، السبت (14 كانون الأول، 2019) الى حسم مصير 5 الاف دونم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دعوات لحسم مصير 5 آلاف دونم من البساتين في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دعوات لحسم مصير 5 آلاف دونم من البساتين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).