بورنموث يصعق تشيلسي على ارضه وبين جماهيره في الدوري الانجليزي

2019/12/14 | 22:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعق بورنموث مضيفه تشيلسي، بالتغلب عليه (1-0)، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن لقاءات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

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