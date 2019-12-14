نائب كردي:ترشيح محمد السوداني ما زال حديثا إعلاميا فقط

2019/12/14 | 22:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن اليكتي الكردستاني “حسن آلي” ان ترشيح محمد السوداني ما زال حديثا إعلاميا فقط واضافأ لي” ولم تُفاتح كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن تسميته رئيسا للوزراء”، واوضخ “اسم […]

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