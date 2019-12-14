معتصمو ذي قار يرفضون ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

2019/12/14 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..رفض معتصمو ذي قار ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئيس الوزراء .وعبر المعتصمون في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية ، عن رفضهم في مسيرات وهتافات واهازيج احتجاجية ، كما ورفضوا ترشيح اي شخصية شاركت في العملية السياسية سابقا .

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