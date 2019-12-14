محافظ نينوى يتعهد للايزيديين بتخصص نسبة كبيرة من الموازنة لسنجار

2019/12/14 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري يوم السبت عن وضع حكومته المحلية خططا لتخصيص “نسبة كبيرة” من الميزانية لإعادة إعمار البنى التحتية في سنجار.جاء ذلك خلال لقائه وفدا من الطائفة الايزيدية اذ تعهد الجبوري خلال اللقاء ان يخصص نسبة كبيرة من الموازنة لإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في قضاء سنجار.واشار المحافظ الى ان […]

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